Прокуратура просить суд визнати недійсною угоду Укрексімбанку на 1,3 мільярда

Прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсною збиткової для державного банку угоди на суму понад 1,3 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

“Прокуратура звернулась до суду з позовом в інтересах держави в особі Кабінету міністрів України та «Укрексімбанку» до одного з приватних акціонерних товариств про визнання недійсним збиткового для держави договору на суму понад 1,3 млрд гривень”, - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що між АТ «Укрексімбанк» та зазначеним товариством у 2018 році підписано кредитний договір, який передбачав заміну для підприємства-боржника зобов’язань на нові, зокрема значно відтерміновано кінцевий строк погашення боргу – до 25 грудня 2031 року, а також суттєво зменшено розмір відсотків за користування кредитом.

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У прокуратурі нагадали, Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами АТ «Укрексімбанк» у ході цивільно-правових відносин із зазначеним товариством, надаючи йому незаконні переваги, чим спричинено тяжкі наслідки державному банку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.