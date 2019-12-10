Укрексімбанк повторно проведе конкурс на посаду голови правління

Наглядова рада АТ «Державний експортно-імпортний банк України» прийняла рішення про повторне проведення конкурсного відбору голови правління банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"6 грудня 2019 року Наглядова рада Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» прийняла вмотивоване рішення про повторне проведення конкурсного відбору голови правління банку, який був оголошений 18 листопада 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Дата початку повторного конкурсу буде оголошена окремо.

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Як повідомляв Укрінформ, співробітники СБУ 16 листопада 2019 року затримали голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценка за дорученням Генеральної прокуратури. Затримання відбувалось у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених частиною 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), частиною 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), частиною 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Гриценка призначили на посаду голови правління Укрексімбанку у серпні 2014 року.