Вітренко пояснив відмову від штрафних санкцій АМКУ до Газпрому

Відмова від претензій до російського Газпрому в рамках штрафних санкцій Антимонопольного комітету України не є особливою проблемою, бо за кордоном за рішенням АМКУ щось стягнути було б надзвичайно складно.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

"Наскільки я розумію, з Газпрому за цим штрафом стягнули в Україні все, що фізично можна було стягнути. Тобто забрали всі активи. Я не аналізував детально, але це активи зі значною балансовою вартістю у десятки мільйонів доларів. Мабуть, це найбільша сума, яка була реально сплачена за штрафом Антимонопольного комітету України. Активи Газпрому за кордоном за цим рішенням Антимонопольного комітету стягнути було б надзвичайно складно, якщо взагалі реально. При цьому Газпром це рішення оскаржував в інвестиційному арбітражі проти України. Відповідно, Україні потрібно було б витрачати значні кошти на цей процес і нести нехай невеликий, але ризик програшу", - зазначив Вітренко, підкресливши, що це є його особистий погляд на проблему.

Він також зазначив, що ситуація зі штрафом АМКУ кардинально відрізняється від виконання рішення Стокгольмського арбітражу, за яким Росія все ж таки виплатила Україні майже 3 млрд доларів.

"Тут не можна порівнювати з ситуацією щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу - там діяла Нью-Йоркська конвенція про визнання та виконання рішень міжнародних арбітражів", - наголосив посадовець.

Як повідомлялося, у 2016 році Антимонопольний комітет України вирішив накласти на російський Газпром штраф у розмірі 85,9 млрд грн, або близько 3,2 млрд дол., через порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Згодом АМКУ нарахував 100% пені на 85,9 млрд грн штрафу Газпрому на суму 85,966 млрд грн. А Господарський суд Києва задовольнив позов АМКУ про примусове стягнення штрафу і пені з Газпрому на суму 172 млрд грн.

У березні 2016 року український Мін'юст створив робочу групу для стягнення штрафу з Газпрому в юрисдикціях, з якими Україна має договір про правову допомогу. Вже 20 березня того ж року всі кошти Газпрому, які знаходилися на території України, арештовані та передані до держбюджету.

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При підписанні нового "газового" контракту у грудні 2019 року російська та українська сторони домовилися відмовитися від судових суперечок одна проти одної за контрактами на поставку і транзит газу від 19 січня 2009 року, у тому числі - зняти арешт з активів Газпрому.

Водночас, згідно із цими ж домовленостями, Росія виплатила Україні майже 3 млрд дол. на виконання рішень Арбітражного інституту Торгово-промислової палати Стокгольма від грудня 2017 року і лютого 2018 року.