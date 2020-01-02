У Нафтогазі пояснили, чим угода 2009 року відрізняється від підписаної у Відні

"Газова угода" 2009 року призвела до того, що Україна платила за газ Росії в середньому на 5 млрд доларів більше, ніж отримувала за транзит.

Таке порівняння щодо контракту 2009 року і підписаного наприкінці 2019 року навів у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Попередній контракт на транзит взагалі не містив зобов’язань "качай або плати". За правильного і вчасного повідомлення з боку Газпрому він взагалі міг скоротити транзит до нуля і не платити ані копійки. Також нагадаю, що контракт на транзит у 2009 році укладався паралельно із зобов’язанням купувати не менше 40 млрд кубометрів газу за ціною вище ринкової", - пояснив він.

За словами Вітренка, якби сьогодні Україна погодилася на такі ж умови, проблем з поточним контрактом не було б взагалі.

"Ну і навіть якщо подивися на фактичні дані, то побачимо, що до того, як ми кардинально змінили ситуацію, Україна платила за газ Росії в середньому на 5 млрд дол. більше, ніж отримувала за транзит. Якби ми зараз взяли на себе такі ж зобов’язання — Газпром, у мене немає підстав для сумнівів, із задоволенням би продовжив дію поточного контракту на 110 млрд кубометрів", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня на тристоронніх газових переговорах у Берліні були досягнуті домовленості, які включають обсяги транзиту газу, тарифи і питання вирішення арбітражних спорів між Україною і РФ.

30 грудня у Відні завершились чотириденні перемовини з "Газпромом" про транзит газу. У результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз підписали новий контракт на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах за принципом "качай або плати". Мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки.