Раді пропонують врегулювати діяльність ломбардів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2674 “Про ломбарди та ломбардну діяльність”.

Текст законопроєкту і супровідні документи до нього оприлюднено на сайті Верховної Ради.

“Метою ухвалення законопроєкту є врегулювання економічних, правових та організаційних засад створення та діяльності ломбардів в Україні”, - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується визначити поняття ломбарду та ломбардної діяльності. Згідно із законопроєктом, ломбардом є фінансова установа, виключними видами діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів під заставу рухомого майна на визначений строк і під проценти та інша діяльність, визначена законопроєктом.

Проєкт закону також запроваджує вимоги щодо створення ломбардів у формі господарського товариства; врегульовує порядок провадження ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів та діяльності із зберігання майна, встановлює вичерпний перелік іншої діяльності, яку мають право здійснювати ломбарди.

Крім того, законопроєктом встановлюються вимоги до приміщень, в яких може здійснюватися ломбардна діяльність, кредитних договорів, договорів застави та внутрішніх правил надання фінансових та інших послуг ломбардом, а також вимоги до власного та статутного капіталів ломбардів.

Документ визначає засади створення та діяльності добровільних об'єднань ломбардів.

Законопроєкт передбачає 3-місячний перехідний період для приведення у відповідність ломбардами своєї діяльності у разі ухвалення законопроєкту №2674.

Як зауважують автори законопроєкту в пояснювальній записці, в Україні величезний сегмент фінансового ринку, який займають ломбарди, практично не регулюється на законодавчому рівні. Натомість, зазначена сфера наразі регулюється лише підзаконними актами та загальними законодавчими актами. Крім того, вбачається очевидним недостатній рівень захищеності на рівні закону прав та інтересів фізичних осіб – клієнтів ломбардів.

Авторами законопроєкту є народні депутати від фракції “Слуга народу” Данило Гетманцев та Елла Рєпіна.