Штати назвали угоду про транзит газу значним досягненням України

США вітають підписання контрактів щодо транзиту російського газу до Європи українською газотранспортною системою.

Про це повідомляє прес-служба посольства США на сторінці у Facebook.

"Вітаємо Україну з укладанням угоди з Росією щодо транзиту газу та отриманням 2,9 млрд доларів за Стокгольмським арбітражем. Це значні досягнення", - йдеться у дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років: упродовж 2020 року буде прокачано 65 млрд кубометрів, а у період з 2021 по 2024 - 40 млрд кубометрів газу щороку.