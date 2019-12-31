Штати назвали угоду про транзит газу значним досягненням України
Укрінформ
США вітають підписання контрактів щодо транзиту російського газу до Європи українською газотранспортною системою.
Про це повідомляє прес-служба посольства США на сторінці у Facebook.
"Вітаємо Україну з укладанням угоди з Росією щодо транзиту газу та отриманням 2,9 млрд доларів за Стокгольмським арбітражем. Це значні досягнення", - йдеться у дописі.
Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років: упродовж 2020 року буде прокачано 65 млрд кубометрів, а у період з 2021 по 2024 - 40 млрд кубометрів газу щороку.