Штати назвали угоду про транзит газу значним досягненням України

Штати назвали угоду про транзит газу значним досягненням України

Укрінформ
США вітають підписання контрактів щодо транзиту російського газу до Європи українською газотранспортною системою.

Про це повідомляє прес-служба посольства США на сторінці у Facebook.

"Вітаємо Україну з укладанням угоди з Росією щодо транзиту газу та отриманням 2,9 млрд доларів за Стокгольмським арбітражем. Це значні досягнення", - йдеться у дописі.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня Україна та Росія підписали контракт на транзит газу на 5 років: упродовж 2020 року буде прокачано 65 млрд кубометрів, а у період з 2021 по 2024 - 40 млрд кубометрів газу щороку.

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