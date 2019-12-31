ГТС України та Словаччини домовилися про транзит

ТОВ "Оператор ГТС України" підписав останній договір з суміжними операторами ГТС - технічний договір про взаємодію підписаний зі словацьким оператором EUSTREAM.

Про це пише пресслужба Оператора ГТС України.

"Маємо угоди зі всіма суміжними операторами ГТС. Щойно у Брюсселі Оператор ГТС України підписав зі словацьким оператором EUSTREAM технічний договір про взаємодію (interconnection agreement) за європейськими правилами з 1 січня 2020 року в точках Будінце та Ужгород-Велке Капушани", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, новий український оператор ГТС підписав угоди з операторами ГТС Польщі, Угорщини, Румунії, Молдови, Словаччини та Росії. Наразі створено всі необхідні технічні та правові підстави для успішного старту роботи незалежного Оператора ГТС України та для безперервного продовження транзиту газу через українську ГТС з Російської Федерації до європейських країн з 1 січня 2020 року.

Підписання угоди вже привітав віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

«Я вітаю угоду про міжмережеве з'єднання, укладену між Україною і Словаччиною, яку рішуче підтримує Єврокомісія. Всі складові для транзиту газу українським маршрутом тепер є. Чудова новина для енергетичної безпеки Європи!» - написав Шевчович у Twitter

My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week's political deal between #Russia, #Ukraine and the @EU_Commission, the transit contract between respective companies - securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 - is now signed and sealed. pic.twitter.com/c0RrODUtGL — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) 30 грудня 2019 р.

Як повідомлялося, 30 грудня у Відні ОГТСУ уклав міжоператорську угоду з ПАО «Газпром», оператором російської газотранспортної системи.

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Договір про взаємодію суміжних операторів ОГТСУ та Газпрому входив до пакету угод, необхідних для продовження транзиту газу територією України до 2025 року.

Раніше оператор української ГТС не міг почати працювати з Газпромом та іншими сусідніми операторами за стандартними європейськими правилами. Така можливість була заблокована довгостроковим транзитним контрактом між НАК «Нафтогаз України» і Газпромом, який завершується вже 1 січня 2020 року.