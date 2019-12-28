Назвали овоч, на якому супермаркети України заробили найбільше

Найвища націнка в листопаді у супермаркетах України в плодоовочевій категорії товарів була на моркву - в середньому 72%.

Про це свідчать дані моніторингу націнок плодоовочевої продукції в супермаркетах країни, проведеного експертами Еast-fruit.

"Найприбутковішим товаром для супермаркетів України в плодоовочевому відділі в цей час виявилася морква. Середня націнка на моркву сягала 72% і була трохи вищою в Києві, ніж у Дніпрі. До речі, саме щодо моркви у овочівників було найбільше скарг, тому що ціни на неї в цьому році в середньому знизилися на 60% порівняно з минулим роком", - розповів економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак.

За результатами моніторингу на другому місці за рівнем доходності виявився столовий виноград, на якому супермаркети також заробляли близько 72% щодо середньої оптової (закупівельної) ціни.

Тепличні томати посіли третє місце - на них супермаркети заробили в середньому 58% щодо закупівельної ціни.

Націнка на огірках була значно нижчою - лише близько 28%.

Експерти Еast-fruit зазначають, що незважаючи на різке зростання оптових цін на яблуко в цьому сезоні, середня націнка на найдоступніше яблуко мереж супермаркетів становила 56%. Трохи нижчою була націнка на цибулю ріпчасту - близько 49% у середньому.

Моніторинг рівня націнок у супермаркетах всіх без винятку популярних мереж супермаркетів Києва і Дніпра проводився в листопаді 2019 року, проте він у цілому показує політику мереж супермаркетів у ціноутворенні різних категорій продуктів. Було проведено порівняння середніх показників по місту з середніми оптовими цінами. При цьому оцінювалися лише найбільш "ходові", тобто ті позиції овочів і фруктів, які найбільше продаються.