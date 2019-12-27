Цьогорічні ціни на фрукти зросли, а на овочі знизилися

Оптові ціни на овочі, фрукти та горіхи показує, що святковий стіл жителів України в цьому році буде коштувати приблизно стільки ж, як і роком раніше.

Про це повідомляє Українська плодоовочева асоціація.

«Зміцнення курсу гривні по відношенню до долара і євро сприяло зниженню цін на імпортну плодоовочеву продукцію. Так сталося, наприклад, з тепличними огірками та томатами, які зараз надходять в Україну виключно з інших країн. Зниження оптових цін на огірок та томат склало 12% у порівнянні з минулим роком, що майже відповідає відсотку зміцнення української валюти», – зазначив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) Андрій Ярмак.

У той же час борщовий набір овочів подешевшав дуже різко у порівнянні з минулим роком – більш ніж у півтора рази. А ось картопля, навпаки, продається зараз в півтора рази дорожче, ніж в анологічний період минулого року. В цілому ж на картоплю та борщові овочі ціни знизилися на 34%.

«Зниження врожаю картоплі в Україні в 2019 році внаслідок несприятливих погодних умов призвело до невиправданого ажіотажу на ринку та сплеску попиту на ці бульбоплоди. В результати оптові ціни під час збирання зросли до 12 грн/кг і спровокували різке зростання імпорту картоплі з Росії. Однак зараз ціни на картоплю в Україні знижуються під тиском імпорту і низького попиту. Однак вони значно вищі за торішні», – зазначає Катерина Звєрєва, директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА).

Вона зауважила, що ситуація з цінами на традиційні овочі, особливо на буряк та моркву, залишається критичною – продати їх складно навіть за мінімальною ціною, окільки пропозиція істотно перевищує внутрішній попит.

Нині оптова ціна на моркву та буряк на 55-60% нижче, ніж в аналогічний період минулого року. Цибуля також подешевшала на 55%, але рік тому ціни на неї були аномально високими, а капуста подешевшала на 44% за рік.

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Ціни на яблуко зросли на 83% через помітне зниження виробництва, а ось ціни на грушу українського виробництва залишилися без змін. При цьому, база для порівняння цін на яблуко була занадто низькою, тому зараз ціни на яблуко, скоріш за все, знаходяться в діапазоні середніх багаторічних показників.

З імпортних фруктів найбільш різко зросли ціни на мандарини – на 75% за рік. Лимони подорожчали на 30%, апельсини – на 17%, а банани – на 40%. Оптова ціна на ядро ​​волоського горіха також зросла в середньому на 25% за вказаний період.