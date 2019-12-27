Уряд схвалив законопроект про Нацкомісію у сфері транспорту
Укрінформ
Кабінет Міністрів схвалив законопроект про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов", - зазначає Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Зауважується, що метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту. Завдання даного органу: формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів; контролювати ціноутворення та не допускати перехресного субсидіювання; сприяти розвитку конкуренції на ринку.