Уряд схвалив законопроект про Нацкомісію у сфері транспорту

Кабінет Міністрів схвалив законопроект про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов", - зазначає Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Зауважується, що метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту. Завдання даного органу: формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів; контролювати ціноутворення та не допускати перехресного субсидіювання; сприяти розвитку конкуренції на ринку.