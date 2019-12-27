Уряд схвалив план заходів з реформування залізничного транспорту
Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.
“Підготовка Укрзалізниці до IPO та відкриття ринку залізничних перевезень передбачені у плані заходів з реформування залізничного транспорту, затвердженому Кабінетом міністрів сьогодні, 27 грудня 2019 року”, - повідомив Криклій.
Він додав, що реформа залізничного транспорту передбачає: запровадження контрактного замовлення суспільно важливих пасажирських перевезень, реструктуризацію АТ “Укрзалізниця” для підготовки компанії до відкриття ринку залізничних перевезень і первинного розміщення акцій (IPO), а також впровадження заходів із забезпечення безпеки перевезень при відкритті ринку перевізників.
«Реалізація схваленого урядом плану заходів з реформування залізничного транспорту сприятиме розвитку конкуренції на ринку залізних перевезень в Україні, забезпечить економічну ефективність залізничних перевезень і максимально продуктивне використання інфраструктури залізничного транспорту, позитивно вплине на забезпечення прав та інтересів учасників ринку», – підкреслив Криклій.