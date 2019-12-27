Уряд схвалив план заходів з реформування залізничного транспорту

Кабінет міністрів Україні на своєму засіданні 27 грудня затвердив план заходів з реформування залізничного транспорту, який передбачає підготовку АТ “Укрзалізниці” до первинного розміщення акцій (ІРО) та відкриття ринку залізничних перевезень.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

“Підготовка Укрзалізниці до IPO та відкриття ринку залізничних перевезень передбачені у плані заходів з реформування залізничного транспорту, затвердженому Кабінетом міністрів сьогодні, 27 грудня 2019 року”, - повідомив Криклій.

Він додав, що реформа залізничного транспорту передбачає: запровадження контрактного замовлення суспільно важливих пасажирських перевезень, реструктуризацію АТ “Укрзалізниця” для підготовки компанії до відкриття ринку залізничних перевезень і первинного розміщення акцій (IPO), а також впровадження заходів із забезпечення безпеки перевезень при відкритті ринку перевізників.

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«Реалізація схваленого урядом плану заходів з реформування залізничного транспорту сприятиме розвитку конкуренції на ринку залізних перевезень в Україні, забезпечить економічну ефективність залізничних перевезень і максимально продуктивне використання інфраструктури залізничного транспорту, позитивно вплине на забезпечення прав та інтересів учасників ринку», – підкреслив Криклій.