"Зелена" енергія продаватиметься через е-аукціони - Гончарук

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким електроенергія, вироблена з альтернативних джерел, продаватиметься через електронні аукціони.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

"Зелена" енергія буде продаватися через е-аукціони Prozorro.Продажі. Це стимулюватиме виробництво альтернативної енергії та дозволить знизити ціну на «чисту» енергію", - написав Гончарук.

Він додав, що це рішення уряду створює умови для розвитку відновлюваної енергетики, дозволить залучати дешеві кредитні ресурси, сприятиме розвитку виробництва високотехнологічного обладнання на території України.

За словами Гончарука, уряд планує, що перші «зелені» аукціони відбудуться в березні.