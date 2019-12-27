"Зелена" енергія продаватиметься через е-аукціони - Гончарук

Укрінформ
Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким електроенергія, вироблена з альтернативних джерел, продаватиметься через електронні аукціони.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

"Зелена" енергія буде продаватися через е-аукціони Prozorro.Продажі. Це стимулюватиме виробництво альтернативної енергії та дозволить знизити ціну на «чисту» енергію", - написав Гончарук.

Він додав, що це рішення уряду створює умови для розвитку відновлюваної енергетики, дозволить залучати дешеві кредитні ресурси, сприятиме розвитку виробництва високотехнологічного обладнання на території України.

Читайте також: Гончарук каже, що тарифи на тепло вже переглядають у багатьох містах

За словами Гончарука, уряд планує, що перші «зелені» аукціони відбудуться в березні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-