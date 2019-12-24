Кабмін затвердив концепцію платформи «Є-контракт»

Кабінет міністрів затвердив концепцію платформи «Є-контракт», що надаватиме інтерфейси для створення, узгодження, підписання, оброблення, передачі, оприлюднення електронних договорів та звітування про їх виконання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Концепцію інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий Бюджет» розширено в частині запровадження нової платформи Є-Контракт. Платформа надає інтерфейси для створення, узгодження, підписання, оброблення, передачі, оприлюднення електронних договорів та звітування про їх виконання. Також Є-Контракт може використовуватися як незалежний сервіс створення та підписання договорів без прив’язки до тендерної процедури", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що важливе завдання нового сервісу - створити умови та інструменти для реалізації функції укладання електронних договорів та інтеграції їх з обліковими й аналітичними системами державних органів та інших суб’єктів господарювання (в тому числі з використанням мобільних пристроїв у рамках концепції «Держава в смартфоні»).

Представлення розробки планується у червні 2020 року.

Як відомо, концепцію ІАС «Прозорий Бюджет» уряд затвердив розпорядженням Кабінету міністрів України 11 лютого 2016 року.