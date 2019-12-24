В Україні запустили сервіс перевірки е-квитанцій для оплати держпослуг

Уряд запустив сервіс check.gov.ua, завдяки якому можна буде сплачувати та перевіряти квитанції про сплату за різні послуги.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав у Facebook.

"Тільки що ми запустили сервіс check.gov.ua — офіційно проголосували на засіданні Кабміну. Цей сервіс заощадить українцям купу часу. За допомогою цього сервісу можна перевіряти квитанції в електронній формі, а не вимагати їх у папері з мокрою печаткою", - наголосив Дубілет.

Він пояснив, що наразі при оплаті держпослуг (паспорт, авто, тощо) в українців вимагають квитанцію з банку, тому зазвичай не можна просто платити через Інтернет-банк або мобільний додаток.

Дубілет зауважив, що завдяки сервісу є можливість замість паперової квитанції надавати просто її код, а той, хто перевіряє платіж, просто заходить на check.gov.ua та вводить цей код.

"До речі, часто у місцях надання послуг знаходяться каси банків з величезними комісіями. Цей сервіс дозволить тепер платити через смартфон, а не через ці каси. Таким чином, ви будете заощаджувати не лише час, а й гроші", - пояснив урядовець.

Він також уточнив, що наразі до до сервісу підключені два банки — ПриватБанк і monobank, а інші банки підключаться найближчим часом.

"Протягом місяця ми разом з іншими міністерствами змінимо посадові інструкції в усіх точках надання державних послуг. Я окремо напишу, коли це трапиться. У майбутньому цей сервіс дозволить легше запускати й електронні сервіси. Будемо тут працювати разом з Мінцифрою", - зауважив Дубілет.

За його словами, щоб закріпити запуск, запустять гарячу лінію, куди українці зможуть скаржитись, якщо держслужбовці будуть відмовлятися приймати квитанції в електронній формі.

Міністр Кабміну також запросив приватний бізнес почати користуватися цим сервісом і не вимагати у своїх клієнтів паперові квитанції.

Крім того, Дубілет звернув увагу, що з моменту ідеї до моменту запуску сервісу минуло трохи більше місяця.