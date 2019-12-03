Уряд розробив систему, що "відсіє" неефективних голів ОДА

Уряд з наступного року має намір увести КРІ (ключові показники ефективності - ред.) діяльності голів обласних державних адміністрацій.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Facebook.

“З наступного року вводимо КРІ діяльності керівників ОДА. Сьогоднішню селекторну нараду присвятили цій темі. Разом із Дмитром Дубілетом ми вже розробили систему оцінки показників роботи голів ОДА. Ефективна робота держапарату та системний моніторинг діяльності працівників — один з пунктів нашої Програми діяльності”, - зазначив Прем’єр-міністр.

За словами Гончарука, усім, хто бажає отримати нові компетенції, буде надано таку можливість.

“Але якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися — йому доведеться попрощатися зі службою”, - написав він.

Читайте також: Гончарук пообіцяв підтримку новому керівнику Держгеокадастру

Глава уряду вважає, що посада в органах державної влади не повинна бути місцем, де працівник просто чекає пенсії та користується пільгами.