Гончарук пообіцяв підтримку новому керівнику Держгеокадастру

Новий голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Денис Башлик може розраховувати на підтримку уряду у своїй роботі, якщо буде стійкий до “прохань” деяких зацікавлених осіб та змінить службу на краще.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, представляючи колективу Держгеокадастру нового керівника, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо вам потрібна буде підтримка особисто моя або Президента, то ви матимете таку підтримку. Якщо хтось буде приходити та розповідати про те, що вони від когось і щось наполегливо радити, сміливо посилайте їх туди, звідки вони прийшли”, - закликав він Башлика.

Прем'єр-міністр порадив йому з усіх робочих питань звертатися до заступника міністра економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького.

Гончарук також звернув увагу на те, що під час проведення конкурсів на низку посад виливається багато бруду в інтернеті. “Можливо, вас, у тому числі, пов'язували із якимись групами впливу і так далі. Начитатися в інтернеті можна і про вас, і про мене, і про будь-кого. Я вірю в те, що ви - людина, здатна опиратися подібним впливам, навіть якщо хтось намагатиметься впливати", - сказав він.

Прем’єр-міністр вкотре наголосив на тому, що нині до влади є довіра людей, тому необхідно за наступний рік принципово змінити підходи до роботи всіх державних органів. "І Державний земельний кадастр - це такий один з інтерфейсів, який бачать люди. Тому у вас дуже відповідальне завдання", - підкреслив він.

Своєю чергою Башлик повідомив про найближчі плани, зазначивши, що, зокрема, має намір узятися за відкриття даних Держгеокадастру, наповнення новими інформаційними шарами кадастру, подальше створення національної інфраструктури геопросторових даних.

За його словами, запровадження повного контролю якості надання сервісів має стати основою для нового кадастру. “Дуже скоро ми презентуємо деталізовану концепцію розвитку, де буде описано усе те, що я вже сказав”, - запевнив він.

Новий керівник служби подякував уряду за надану можливість провести комплексну перевірку усіх територіальних органів Держгеокадастру. “Зі свого боку можу пообіцяти повну об'єктивність розгляну усіх звернень, які будуть надходити протягом цієї перевірки. Тільки завдяки спільним зусиллям ми зможемо створити новий орган. Можу пообіцяти нульову толерантність до корупціонерів та схематозників. У нас не буде клану недоторканих, усі працюють у рівних умовах”, - сказав Башлик.

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Він також повідомив про наміри протягом грудня оголосити конкурси на вакантні посади у територіальних органах Держгеокадастру та запросив усіх охочих подавати свої кандидатури.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 28 листопада призначив Дениса Башлика головою Держгеокадастру.