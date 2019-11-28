Кабмін призначив нового голову Держгеокадастру

Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру призначено Дениса Башлака.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

"Денис Башлик призначений головою Держгеокадастру. Кабінет міністрів також дав доручення Геокадастру відсторонити всіх керівників та заступників керівників регіональних відділень та провести Міністерству економіки комплексну перевірку порушень законодавства з врядування землею", - написав Милованов.

Він зазначив, що Мінекономіки має у місячний термін перевірити роботу Держгеокадастру та його територіальних органів. Зокрема, в частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження (поновлення) договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018 – 2019 років.

Також наголошується, що Мінекономіки має надати уряду інформацію про результати перевірки у двотижневий термін з дня її завершення.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що мета реформування Держгеокадастру, як частина комплексної земельної реформи, - створити клієнтоорієнтований сервіс, який надасть громадянам та органам місцевого самоврядування якісні послуги, де взаємодія з чиновником буде максимально зменшена. У вересні 2019 року було змінено 20 обласних керівників відділень в структурі Держгеокадастру.

Денис Башлик закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність "Міжнародні відносини". Працював у 2013-2015 роках помічником народного депутата України, у 2016-2017 роках головним спеціалістом відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру у Луганскій області, з 2017 року - директор Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру.