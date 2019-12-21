Стефанчук: Ринок землі навчить українців бути відповідальними

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що запровадження ринку землі навчить українців бути відповідальними за власність, громаду і країну.

Про це Стефанчук повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кожен з нас повинен вчитися бути власником… Наше завдання - зробити все, щоб кожен українець відчув себе відповідальним за свою власність, громаду, країну. Відповідальності навчаються і вона починається з елементарного рівня - відчути себе власником на землі", - сказав перший віцеспікер ВР.

Він нагадав, що право власності включає три повноваження - володіння, користування і розпорядження.

"18 років у нас немає права розпорядження землею, бо було введено мораторій… Тому ми сьогодні хочемо відновити історичну справедливість і можемо зробити разом те, що було зроблено у 1861 році, - скасувати кріпацтво на землю", - наголосив Стефанчук.

За його словами, пункт про відкриття ринку землі є у програмі чинного Президента - тож виборці, які проголосували за Володимира Зеленського, підтримали це питання.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні було заплановано на 17-20 грудня.

Проєкт закону передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі. Згідно з документом, набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни й особи без громадянства - у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

У Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до другого читання законопроєкту.

Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено тільки після всеукраїнського референдуму.