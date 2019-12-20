Вітренко - про газові переговори у Берліні: Напрацьовані основні принципи угод

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко зазначив, що напрацьовані на переговорах у Берліні принципи потребують узгодження на політичному рівні.

Про це Вітренко написав у Facebook.

«Закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил. Напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні», - написав Вітренко.

За його словами, після цього питання полягатиме в імплементації цих угод на різних рівнях.

«Нафтогаз займає максимально конструктивну позицію на цих переговорах - Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу в Європу», - наголосив виконавчий директор Нафтогазу.

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Як повідомлялося, 19 грудня у Берліні відбулися переговори щодо продовження транзиту російського газу в Європу територією України.

У них узяли участь міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак.

До перемовин, які пройшли за посередництва глави Єврокомісії Мароша Шефчовича, долучився міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр. Також у них узяли участь керівник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та очільник російського «Газпрому» Олексій Міллер.

За підсумками переговорів Шефчович висловив переконання, що угода про транзит російського газу в Європу територією України може бути підписана до кінця року.