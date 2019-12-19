Маркарова каже, що з бюджету профінансують усі видатки, крім “екзотичних”

У Міністерстві фінансів запевнили, що всі захищені видатки з державного бюджету фінансуються в звичному режимі.

Про це у Facebook написала міністр фінансів Оксана Маркарова, коментуючи появу у ЗМІ доручення щодо тимчасового припинення фінансування незахищених видатків загального фонду бюджету.

"Для всіх експертів, і тих, які знають, і тих, які чомусь забули, що такі заходи Мінфін і відповідальні розпорядники роблять кожного року для забезпечення дотримання всіх бюджетних показників - як по маяках дефіциту, так і по іншим параметрах, при цьому забезпечуючи, що всі видатки відповідають критеріям ефективності та паспортам бюджетних програм. До кінця року залишилось 8 днів. Теоретично, станом на сьогодні більшість важливих видатків повинно було вже давно бути подано в ДКСУ та на них відкрито асигнування, що насправді більшість відповідальних розпорядників і зробила. Але, як відомо, щороку саме друга половина грудня - це час спроб безлічі "перекидок" з програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів в казну і решта "освоювань" коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11 з половиною місяців року", - написала Маркарова.

Вона підтвердила, що за 11 місяців є недовиконання по ряду доходів з об'єктивних причин: несплати державними компаніями 10 млрд грн дивідендів, ухвалення попередньою ВР після бюджету пільги на обладнання для альтернативної енергетики, яке коштувало бюджету 9,6 млрд грн, зміни макропоказників внаслідок падіння ціни на газ та сильнішого курсу.

"Тому ще раз: всі захищені видатки фінансуються в звичному режимі, всі незахищені видатки 11 місяців теж було повністю відкрито до фінансування, але навіть по них на десятки мільярдів так і не пройшла каса, бо не подано жодного документа чи навіть не проведено тендерів. Всі важливі перекидки - фінансування Охматдиту, додаткові зарплати шахтарів, всі видатки на безпеку та оборону - будуть профінансовані", - наголосила міністр та додала, що міністерство переглядає з розпорядниками виключно "екзотичні запити".

Міністр для порівняння зазначила, що в минулому році не було профінансовано 21,7 млрд грн видатків, "тому в наступному році будемо дуже велику увагу приділяти плануванню та обмеженням перекидок, які є очевидним свідченням проблем з плануванням, про що давно говорить Рахункова палата, Бюджетний комітет, Мінфін".

Як повідомлялось у ЗМІ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 17 грудня доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків загального фонду держбюджету до кінця року. Мова йде про незахищені видатки: видатки розвитку, на ремонт та будівництво тощо.