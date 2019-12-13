В України є всі шанси для зростання економіки на 5-7% - Маркарова

Для зростання ВВП України на 5−7% на рік необхідна судова реформа, реформа правоохоронних органів, демонополізація економіки, а також успішна приватизація та стрімкий розвиток інфраструктури.

Про це в інтерв'ю НВ Бізнес розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова

"Шанси зростати на 5−7% є. Але жодна країна не зростає лінійно, а ми знаходимося не у вакуумі. В Україні вже був період зростання у 2005 році. Тож питання в тому, чи ми цього разу тільки скористаємося позитивними макроекономічними досягненнями і трендами, чи проведемо структурні реформи. Передусім, це судова реформа, реформа правоохоронних органів, демонополізація економіки.

Є дуже багато опитувань бізнесу, який розказує, що саме їм заважає розширювати своє виробництво. І насамперед вони називають недостатній захист права власності та говорять про потребу верховенства права. Решта факторів - успішна приватизація, стрімкий розвиток інфраструктури завдяки концесіям, які теж ухвалені. Усе разом дасть великий поштовх для зростання", - зауважила Маркарова.

Також вона додала, що Україні слід підвищувати продуктивність в агробізнесі через відкриття ринку землі та можливість повного розкриття потенціалу сільського господарства.

"Друге — інвестиції. Україна отримує їх надзвичайно мало, особливо прямих. Але ми вже бачимо великий інтерес інвесторів, які вірять в нашу макроекономічну історію. Ми це бачимо по тих, хто заходить в наші цінні папери. Ми бачимо, що в наше зростання уже вірять міжнародні фінансові організації та банки розвитку. Наступний крок — в нас повірять інвестори у підприємства реального сектору", - сказала Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, реальний ВВП України у ІІІ кварталі 2019 року збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За попередніми розрахунками Світового банку економічне зростання України, за умови продовження реформ, може становити у 2020 році 3,7%, а у 2021 році - 4,2%.