Ціни на нафту поблизу тримісячних піків на тлі падіння запасів у США

Ціни на нафту знижуються у четвер всупереч скороченню комерційних запасів сировини в США, але залишаються поблизу тримісячних максимумів.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,03 (0,05%) - до $ 66,20 за барель. У середу їх ціна підвищилася на $ 0,07 (на 0,11%), склавши на закриття $ 66,17 за барель. Таким чином, Brent виріс п'яту сесію поспіль і знаходиться на максимумі за три місяці.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) просіли на $ 0,02 (0,03%) - до $ 60,91 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна зменшилася на $ 0,01 (на 0,02%), завершивши день на позначці $ 60,93 за барель.

Запаси нафти в США знизилися за тиждень, що завершився 13 грудня, на 1,09 мільйона барелів до 446,83 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

При цьому запаси нафти на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зменшилися на 265 тис. барелів.

Ціни на нафту зростають третій тиждень поспіль. Більш глибокі скорочення виробництва основними виробниками і перша фаза торгової угоди, узгоджена Китаєм і США, стали в грудні попутним вітром для ринків.

Новини про те, що Палата представників США проголосувала за імпічмент президенту Дональду Трампу, мали малопомітний вплив на ринки, тому що таке рішення було очікуваним. Трамп є третім президентом в історії США, якого притягли до відповідальності, але він, ймовірно, переживе судовий процес в сенаті, очолюваному Республіканською партією.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 66,21 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 66,14 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень закриття торгів ($ 66,17).