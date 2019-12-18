Нафта дешевшає через зростання запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість бареля лютневої нафти Brent становила $ 65,69 (-0,62%). Барель січневої нафти WTI торгувався по $ 60,40 (-0,77%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 66,10 і $ 60,87 відповідно.
Комерційні запаси сирої нафти у США зросли за підсумками минулого тижня на 4,7 млн бар. при прогнозному зниженні на 1,3 млн бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API).
"Гаряче ралі на ринку нафти припинилося після несподіваного підвищення у щотижневому звіті про запаси нафти у США", - сказав стратег AxiTrader Стівен Іннес.
Тепер трейдери чекають офіційних даних, які будуть оприлюднені Управлінням енергетичної інформації (EIA) США в середу.
Напередодні ціни на нафту отримали деяку підтримку після публікації даних про те, що обсяги будівництва та виробництва у США в листопаді перевершили очікування експертів.
Домовленість ОПЕК + про посилення скорочення видобутку в першому кварталі 2020 року також продовжує надавати підтримку ринкам.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 65,70 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,86 долара за барель, що на 24 центи нижче рівня закриття торгів ($ 66,10).