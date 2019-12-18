Нафта дешевшає через зростання запасів у США

Ціни на нафту знижуються в середу після того, як дані вказали на несподіване збільшення запасів у США, але очікування зміцнення попиту в наступному році стримують ще більш різке падіння.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля лютневої нафти Brent становила $ 65,69 (-0,62%). Барель січневої нафти WTI торгувався по $ 60,40 (-0,77%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 66,10 і $ 60,87 відповідно.

Комерційні запаси сирої нафти у США зросли за підсумками минулого тижня на 4,7 млн ​​бар. при прогнозному зниженні на 1,3 млн бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API).

"Гаряче ралі на ринку нафти припинилося після несподіваного підвищення у щотижневому звіті про запаси нафти у США", - сказав стратег AxiTrader Стівен Іннес.

Тепер трейдери чекають офіційних даних, які будуть оприлюднені Управлінням енергетичної інформації (EIA) США в середу.

Напередодні ціни на нафту отримали деяку підтримку після публікації даних про те, що обсяги будівництва та виробництва у США в листопаді перевершили очікування експертів.

Домовленість ОПЕК + про посилення скорочення видобутку в першому кварталі 2020 року також продовжує надавати підтримку ринкам.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 65,70 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,86 долара за барель, що на 24 центи нижче рівня закриття торгів ($ 66,10).