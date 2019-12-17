У листопаді 2019 року, вперше з початку роботи нового ринку електроенергії, імпорт електроенергії в Україну перевищив експорт.

Про це повідомляє пресслужба ДП НЕК "Укренерго".

"У листопаді 2019 року сумарний імпорт електроенергії склав 661 тис. МВт-год. і вперше з початку роботи нового ринку електроенергії на 5% перевищив сумарний обсяг експорту (629 тис. МВт-год.)", - йдеться в повідомленні.

У листопаді в «острів Бурштинської ТЕС» імпортовано 370,6 тис. МВт-год., а в торгову зону об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України – 290,4 тис. МВт-год.

В Укренерго зазначають, що майже удвічі зріс обсяг імпорту з Угорщини, а також на 8% – зі Словаччини та на 4% – з Росії. При цьому для забезпечення балансу та операційної безпеки енергосистеми у листопаді плановий імпорт електроенергії в Україну обмежувався: з Білорусі – на 46% (з 294,7 тис. МВт-год. до 157,8 тис. МВт-год.); з Росії – на 34% (з 201,5 тис. МВт-год. до 132,6 тис. МВт-год.); до «острова Бурштинської ТЕС» – на 1 % (з 374,9 тис. МВт-год. до 370,6 тис. МВт-год.).

Сумарний експорт електроенергії у листопаді становив 629 тис. МВт-год.: з «острова Бурштинської ТЕС» у європейські країни – 483,7 тис. МВт-год.; з ОЕС України в Польщу та Молдову – 145,2 тис. МВт-год. При цьому зростання експорту на понад 30 % спостерігається у напрямку Румунії.

У порівнянні з жовтнем 2019 року у листопаді імпортні поставки зросли на 10% (з 601 до 661 тис. МВт-год.), а порівняно з липнем – у 2,4 рази (з 274,6 до 661 тис. МВт-год.).

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Як відомо, із 1 липня 2019 року в Україні запрацював повномасштабний ринок електричної енергії. Старт нової моделі ринку дозволив відкрити імпорт електроенергії в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії".