Рада внесла зміни у закон про ринок електроенергії

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії", яким пропонується надати Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, право встановлювати граничні ціни на ринку електроенергії до 2023 року.

За таке рішення у середу проголосували 274 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон, зокрема, доповнено статтею про заборону продажу/постачання електроенергії з Російської Федерації за двосторонніми договорами

“Забороняється продаж та/або постачання електричної енергії, імпортованої з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку”, - йдеться у ч.8 ст.67 закону.

Водночас з метою уникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України Кабінет міністрів України має право скасовувати заборону, визначивши термін поновлення дії такої заборони.

Окрім того, у Прикінцевих положеннях закону зазначено, що тимчасово, до 31 грудня 2020 року, Регулятор має повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Регулятор має право анулювати результати річного аукціону, на якому розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства. У такому разі здійснюється відшкодування коштів, сплачених за розподілену пропускну спроможність.

Згідно з законом, з дня початку функціонування ринку “на добу наперед” до 31 грудня 2019 року включно, гранична нижня межа обов’язкового продажу електричної енергії виробниками на ринку “на добу наперед” (крім виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії) не може бути меншою 10% їхнього місячного обсягу продажу електричної енергії відповідно до правил ринку.

Законом передбачено, що у випадку істотного коливання цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку та відповідно до методики, визначеної Регулятором, Регулятор має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони з відповідним обґрунтуванням. Рівень граничних цін має впливати на формування вільної (ринкової) ціни у мінімальний спосіб. Доцільність встановлення і рівень граничних цін у разі їх встановлення мають переглядатися Регулятором не менше одного разу на шість місяців.

Граничні ціни встановлюються Регулятором після консультацій з Антимонопольним комітетом України.

Окрім того, законом передбачено, що до 1 липня 2023 року вартість послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем, визначається з урахуванням різниці між доходами та витратами, що виникла під час виконання гарантованим покупцем покладених на нього Кабінетом міністрів України спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів (крім спеціальних обов’язків для забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії), відповідно до цього закону.

Документ встановлює, що до 1 квітня 2020 року Регулятор має право встановлювати на рівні не нижче собівартості тариф на відпуск електричної енергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у випадках, передбачених рішенням Кабміну про покладання спеціальних обов’язків за зверненням такого виробника.

Як повідомляв Укрінформ, нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону «Про ринок електричної енергії», ухваленого у 2017 році.