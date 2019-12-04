НКРЕКП знизила тариф на тепло для київської "Євро-реконструкції"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) знизила тариф на тепло для потреб населення ТОВ "Євро-реконструкція" на 6% у порівнянні з попереднім рівнем.

Про це йдеться у проєкті постанови комісії, що розглядався 3 грудня.

За даними комісії, тариф на теплову енергію ТОВ "Євро-реконструкція" для населення знизиться з 1096,22 грн за Гкал до 1028,03 грн за Гкал.

Постанова набирає чинності з наступного дня після її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Як відомо, ТОВ "Євро-Реконструкція" - це єдине джерело опалення і гарячої води для приблизно 300 тис. мешканців лівого берега річки Дніпро в Києві та численних промислових і комерційних об’єктів, що також постачає пару і гарячу воду для технологічних цілей кільком промисловим і комерційним користувачам цього району Києва та понад 400 млн кВт/г електроенергії до Єдиної енергомережі. Установча електрична потужність станції становить 160 МВт.