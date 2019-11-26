Катастрофи ще нема, але грошей на “зелений" тариф вже не вистачає

Дефіцит коштів на дотацію виробникам "зеленої" електроенергії може скласти 13-14 млрд грн. Тож доведеться або зменшувати тариф, або обмежувати кількість бажаючих

Нещодавно Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) спільно з найбільшими учасниками вітроенергетичного ринку, включаючи «ДТЕК ВДЕ» повідомила листом Міністерство енергетики про те, що учасники вітроенергетичного ринку добровільно погодилися на пропозицію знизити «зелений» тариф. І запропонували зменшити його до 8,5 євроцентів за кіловат (на сьогодні він становить 16 євроцентів. – Авт.). Але це тільки для нових станцій, що будуть введені в експлуатацію протягом наступних трьох років. Причому вітроенергетики запропонували зафіксувати цей тариф на 15 років з моменту запуску станцій в експлуатацію. Не виключено, що на подібне часткове зменшення тарифу виробники ВЕ погодилися через загрозу взагалі не отримати грошей для відшкодування витрат, гарантованих державою. Виробників стає все більше, а можливостей у держави все менше...

Де Коломойський, там обов'язково якісь борги

Раніше Національна енергетична компанія «Укренерго» заявляла про нестачу на початок листопада 481 млн грн для виплати ДП «Гарантований покупець» авансу в розмірі 821 млн грн з оплати «зеленого» тарифу. Основною причиною браку коштів для компенсації «зеленого тарифу» зараз є нерівномірність та заборгованість по сплаті учасниками ринку послуги НЕК "Укренерго" з передачі електроенергії (на середину листопад споживачі заборгували більше 1,2 млрд грн). "Також брак коштів для компенсації “зеленого” тарифу обумовлений тим, що для п’яти підприємств в липні і серпні 2019 року дія нових тарифів на передачу припинена в судовому порядку (зокрема, позов подав Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського. – Авт.), – наголошується в повідомленні НЕК "Укренерго". – Цим п’яти компаніям за рішенням суду нараховувалася плата за попереднім тарифом – 57,4 грн за МВт-год. водночас у розрахунку тарифу передбачалося, що вони платитимуть за вищими ставками, що діяли в той час – 347,14 грн за МВт-год у липні та 116,54 грн за МВт-год у серпні". Іншими словами, доки окремі хитро зроблені споживачі судяться за пільгові тарифи для своїх енергоємних підприємств, енергоринок не доотримує плату за надані послуги та спожиту електроенергію і не може, відповідно, виплатити дотації виробникам енергії з відновлювальних джерел.

Сьогодні ДП "Гарантований покупець" (є посередником між продавцями та покупцями на ринку е/е, згладжує попит і пропозицію. – Авт.) та постачальники універсальних послуг по різному розраховують прогнозні показники сплати за електроенергію з ВДЕ за «зеленим» тарифом. В результаті у Укренерго, НКРЕКП та «Гарантованого покупця» виходять різні суми, які значно відрізняються одна від одної.

Всеволод Ковальчук

«Законодавчі зміни, які б могли врегулювати питання обсягів компенсації «зеленого» тарифу за рахунок Укренерго, ще не ухвалені. Водночас, в Міністерстві енергетики та захисту довкілля очікують, що у 2020 році дефіцит коштів на оплату електроенергії виробникам з ВДЕ може скласти 13-14 млрд грн. Це питання є дуже важливим для Укренерго, адже саме розмір компенсації «зеленого» тарифу впливає на збільшення тарифу компанії. Тому я прошу Комісію разом із «Гарантованим покупцем», Укренерго, Міністерством енергетики та захисту довкілля якнайскоріше провести спільну нараду з цього питання, аби ми змогли визначити прийнятну цифру розміру цієї компенсації», – сказав керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Наступаючи на іспанські граблі

Як вже писав Укрінформ, зелений тариф, як метод дотування розвитку галузі альтернативної енергетики (він був покликаний компенсувати високу собівартість сонячних панелей і вітрових електростанцій), себе вже вичерпав. Річ у тім, що через високий тариф (0,18 євро за один кіловат, це значно вище тарифів, за якими закуповується енергія з атомних та теплових електростанцій) в останні кілька років “зелена енергетика” в Україні переживає справжній бум. У свій час з подачі енергетичних лобістів держава дала довгострокові гарантії закупівлі енергії за підвищеною ціною з ВДЕ, і внаслідок цього “зелений тариф” зі стимулюючого чинника став джерелом надприбутків.

Показовим прикладом хибного розуміння дії “зеленого тарифу” стала свого часу Іспанія, яка в середині нульових також заклала високий “зелений тариф”. Стрімке здешевіння технологій (зокрема сонячних панелей) та високий тариф дозволили приватним інвесторам за короткий час побудувати в Іспанії велику кількість станцій ВДЕ. В результаті в 2014 уряду Іспанії довелося виплатити з бюджету майже $11 млрд дотацій на сонячну енергетику. Відсутність своєчасного втручання призвела до того, що третина загальних витрат на оплату енергії в країні пішла в кишені власників “зелених” електростанцій, що виробляли лише близько 5% загального обсягу електроенергії.

І, здається, Україна може повторити долю Іспанії. Хоча Україна взялася за активний розвиток енергетики відновлювальних джерел порівняно недавно, розрив у ставці зеленого тарифу та реальної вартості виробництва енергії вже доволі сильно проявляється. По факту, собівартість 1 кіловату електрики з сонячної станції становить близько 3 євроценти, в той час як наша держава купує його за 18. І це приваблює інвесторів в галузь як мух.

Сьогодні навіть в невеликих українських селах побутові та промислові сонячні станції вже не дивина – усі поспішають заробити на дорогому зеленому тарифі, який дозволяє окупити інвестиції вже не за 7-10 років, як було раніше, а за 4-6.

Виробляються усього 3% всієї енергії, а забирають 9% грошей з ринку

Встановлена потужність відновлювальних джерел енергії в Україні в 2019 році вже сягнула 5,74 ГВт, а в 2020 році вона зросте до 7,59 ГВт, йдеться в прогнозі Мінекоенерго. В січні-вересні цього року відновлювальній генерації було виплачено 14 млрд грн (такий обсяг ВДЕ отримали за весь 2018 рік). Зокрема, сонячні електростанції отримали 10 млрд грн, вітрові – 3 млрд грн, гідроелектростанції – 677 млн грн, а біогазові електростанції – 525 млн грн.

Вітрогенератори

Прогнозована сума виплат для об'єктів генерації з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) за зеленим тарифом цього року становитиме 28 млрд грн, а в наступному обсяг виплат "зеленим тарифом" виросте майже в два рази – до 45 млрд грн.

В січні-вересні 2019 року відновлювальними джерелами енергії було згенеровано 3,6 млрд кВт-год електроенергії. Це 3% усього обсягу виробленої в Україні електроенергії (його вистачить, щоб забезпечувати, наприклад, електроенергією Київ протягом 4,5 місяців).

Видання БізнесЦензор стверджує, що зелені тарифи в нинішньому вигляді вже загрожують розвитку економіки України. Адже за даними НКРЕКП, вартість спожитої електроенергії в Україні за аналогічний період становила 156 млрд грн. Тобто, виробивши всього 3% електроенергії в Україні ВДЕ в січні-вересні 2019 року вже отримали 9% грошей з ринку.

"До початку дії нового ринку електроенергії компенсація зелених тарифів "розмазувалася" по всім тарифам для не побутових споживачів (юридичних осіб). Тому ця стаття витрат не відчувалась так гостро. З липня 2019 року, коли почав діяти оптовий ринок електроенергії, оплата зелених тарифів була включена в тариф на передачу електроенергії системним оператором "Укренерго". Таким чином, за "зелену електроенергію" почали платити всі споживачі – по 22,6 коп. у кожній кВт-год. Відповідно, чим більше електроенергії споживало підприємство/домогосподарство, тим більше воно платило за зелені тарифи. Але після протестів виробників феросплавів олігарха Ігоря Коломойського, як найбільших споживачів електроенергії, оплату зелених тарифів переклали на державні генеруючі компанії НАЕК "Енергоатом" (оператор АЕС) і "Укргідроенерго" (оператор ГЕС і ГАЕС). Переклали не напряму, а через ДП "Гарантований покупець. Цей механізм виглядає так: 90% електроенергії "Енергоатома" і 35% електроенергії "Укргідроенерго" продається за заниженими фіксованими цінами ДП "Гарантований покупець". Частину цієї електроенергії за пільговими цінами ДП продає постачальникам універсальних послуг для забезпечення населення. Ще частина електроенергії йде на технологічні витрати обленерго. Все що залишається, продається за ринковими цінами, щоб компенсувати збитки від поставок електроенергії населенню і зелені тарифи", – пояснюється в статті.

Масове введення в експлуатацію нових великих СЕС та ВЕС збільшує кількість дорогої "зеленої" електроенергії в системі. За словами Всеволода Ковальчука, обсяг відновлюваних джерел вже зараз настільки великий, що енергосистема України не має можливості його безболісно балансувати.

Атомні енергоблоки АЕС, які виробляють 55% електроенергії в країні, не можуть швидко маневрувати, збільшуючи або зменшуючи обсяги виробітку, тому в певні періоди для збалансування енергосистеми (пропозиція має дорівнювати попиту), доведеться примусово зупиняти одну з генерацій: атомну, або зелену. Подібне уже трапилось. У ніч з 4 на 5 листопада НЕК "Укренерго" вперше обмежила "зелену" генерацію Ботієвської, Приморської-1 і Орловської вітряних станцій. Всі три – найбільші в Україні ВЕС, належать ДТЕК Ріната Ахметова. Обмеження становило 300-400 МВт, однак ДТЕК все рівно отримає свої гроші за не відібрану електроенергію, оскільки держава зобов'язалась оплачувати зелений тариф навіть тоді, коли "зелена електроенергія" їй не потрібна.

Що ж робити? Варіантів не надто багато. Скажімо, досі в Україні жодним чином не регулювалися обсяги будівництва нових ВДЕ. Старт аукціонів, які би цілком законно обмежили кількість бажаючих будувати станції, затримується (за умовами аукціонів, інвестувати в будівництво може той, хто погодиться на найнижчий зелений тариф). Крім того, досі "зелені" станції не несуть жодної фінансової відповідальності за небаланси, які створюються в енергосистемі, тобто не працює обмеження перевиробництва. Коли ж обидва ці механізми запрацюють, галузь "зеленої" енергетики запрацює більш стабільно і держава матиме змогу до 2035 року виконати свої гарантійні зобов'язання перед наявними інвесторами.

Марина Нечипоренко, Київ