Укренерго прогнозує масові відключення електроенергії на Луганщині

Національна енергетична компанія "Укренерго" вкотре офіційно попередила ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» про серйозні проблеми, які очікують енергосистему Луганської області взимку.

Про це пресслужба ТОВ «ЛЕО» повідомляє на сторінці компанії в Facebook.

"ТОВ "ЛЕО" отримало чергове попередження від НЕК "Укренерго" про зниження надійності енерговузла Луганщини... Станція "Луганська ТЕС" працює наразі без вугілля, яке не випускається з неконтрольованих територій… Луганська область може в любий момент залишитися без світла", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вирішення проблеми постачання твердого палива на ТЕС найближчим часом не вбачається. Це призведе до знеструмлень, які не залежать від діяльності підприємства.

Читайте також: Укренерго зробило пропозицію великим споживачам електроенергії

Як відомо, контрольована урядом територія Луганщини внаслідок воєнних дій 2014-15 років опинилась на своєрідному "енергоострові", єдиним джерелом електричної енергії залишилась Луганська теплова електростанція в м. Щастя.

З липня 2018 року окупаційна "влада" в Луганську заблокувала постачання вугілля на ТЕС, і станція перейшла на використання газу, що значно збільшило собівартість електроенергії, яка тут виробляється. Власники ТЕС залишили в роботі один енергоблок, потужності якого недостатньо для енергозабезпечення області.