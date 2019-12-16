Укренерго зробило пропозицію великим споживачам електроенергії

НЕК «Укренерго» пропонує великим промисловим споживачам електроенергії (понад 1 МBт), які можуть контролювати свою потужність, стати постачальниками послуг балансування та допоміжних послуг.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"НЕК «Укренерго» запропонувала великим промисловим споживачам, які можуть контролювати свою потужність і управляти нею, стати постачальниками послуг балансування та допоміжних послуг на ринку електричної енергії", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у зустрічі з цього питання взяли участь такі підприємства, як АТ «Нікопольський феросплавний завод», АТ «Укртранснафта», ПрАТ «Карлсберг Україна» та ін.

В Укренерго пояснили, що великі промислові підприємства, які мають можливість змінювати своє споживання більше як на 1 МВт, можуть брати участь в балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг (РДП), застосовуючи технології управління попитом (англ. — demand response).

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Здатність управляти своєю потужністю надає їм можливість швидко зменшувати або збільшувати своє споживання електроенергії за командою диспетчера або дією автоматики. Це, по суті є, послугою, яка може бути надана на балансуючий ринок або на ринок допоміжних послуг, а споживач отримає додатковий прибуток.

"Підвищення енергоефективності та запровадження засобів регулювання попитом, дозволяє споживачам зменшити власне енергоспоживання та оптимізувати витрати на нього, а також забезпечує гнучкість енергосистеми, стабільність та безпеку енергопостачання", - наголосили в компанії.

На зустрічі Укренерго презентувало споживачам, які розглядають можливість роботи в зазначених ринкових сегментах, технічні вимоги, обсяги резервів, необхідні для роботи в них, а також принципи формування граничних цін тощо. Ця інформація дозволить потенційним учасникам визначитися з економічною доцільністю участі в балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг.

Як повідомлялось, нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону «Про ринок електричної енергії», ухваленого у 2017 році.

НЕК «Укренерго» видала свідоцтва про відповідність вимогам до допоміжних послуг двом учасникам ринку електроенергії — Дніпровській ГЕС-1 ПрАТ «Укргідроенерго» та Курахівській ТЕС ТОВ «ДТЕК Східенерго».