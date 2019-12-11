НКРЕКП затвердила нові тарифи для Укренерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила нові тарифи НЕК "Укренерго" на 2020 рік на передачу електричної енергії та на послуги диспетчерського управління.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"НКРЕКП затвердила нові тарифи НЕК «Укренерго» на 2020 рік на передачу електричної енергії на рівні 155,40 грн/МВт-год та послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління – 10,23 грн/МВт-год", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що порівняно із середнім тарифом з моменту запуску нового ринку електроенергії в ІІ півріччі 2019 року (165,89 грн/МВт-год) тариф НЕК «Укренерго» на передачу зменшився на 6,32%. Однак раніше, 3 грудня, під час відкритого обговорення тарифів НЕК «Укренерго» на наступний рік розглядався тариф на передачу електроенергії у розмірі 135,78 грн/МВт-год.

У компанії пояснили, що причиною затвердження більш високого тарифу стало збільшення майже удвічі (до 5,8 млрд грн) витрат на придбання електроенергії для компенсації технологічних витрат, що пов’язано зі зміною механізму виконання спецобов’язків (ПСО), покладених у тому числі на оператора системи передачі.

"Сьогодні Укренерго купує 80% електроенергії для компенсації технологічних втрат в мережах у ДП «Гарантований покупець» за граничною ціною НАЕК «Енергоатом» (найнижчою на ринку). Водночас після змін механізму ПСО (затверджені Постановою КМУ від 09.12.2019 №1003) увесь обсяг цієї електроенергії Укренерго доведеться купувати на вільних сегментах ринку за ринковою ціною, яка значно вища за ціну електроенергії атомної генерації", - пояснили в компанії.

При розрахунку витрат на придбання електроенергії для компенсації технологічних витрат було взято ціну закупівлі електроенергії на ринку «на добу наперед» у жовтні 2019 року.

Що до тарифу на диспетчерське управління, то на 2020 рік у ньому передбачені витрати на придбання допоміжних послуг у сумі 1,3 млрд грн. Водночас, за розрахунками Укренерго, обсяг витрат має становити 2,04 млрд грн.

«У випадку, якщо ринок електроенергії буде розвиватися правильно, то цих коштів буде недостатньо для придбання допоміжних послуг», - наголосив керівник НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

Він заявив про готовність звернутися до регулятора з проханням про перегляд тарифу, якщо в цьому виникне потреба.

Як повідомляв Укрінформ, НКРЕКП 19 листопада затвердила для обговорення проєкти тарифів НЕК «Укренерго» на 2020 рік на послуги з передачі електричної енергії на рівні 131,71 грн за МВт-год. та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління - на рівні 9,94 грн за МВт-год.

Тариф на передачу пропонувалося підвищити на 13,02% (порівняно з діючим 116,54 грн/МВт-год.), а на диспетчеризацію - на 23,63% (у порівняно з діючим 8,04 грн/МВт-год.).