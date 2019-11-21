Укренерго хоче позбутись відповідальності за компенсацію "зеленого" тарифу

ПрАТ "Укренерго" просить змінити механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО), який включає компенсацію "зеленого" тарифу для компанії.

Про це заявив в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, повідомляє пресслужба компанії.

"Укренерго було б задоволене, якби була політична воля зняти з компанії відповідальність за компенсацію витрат на "зелений" тариф за рахунок тарифу на передачу електроенергії", — сказав Ковальчук.

За його словами, сьогодні немає єдиного підходу до прогнозування витрат Укренерго на компенсацію виплат за "зеленим" тарифом ДП "Гарантований покупець" та постачальників універсальної послуги, тому він пропонує обговорити це питання на спільному засіданні з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), та Міністерством енергетики та захисту довкілля.

"Сьогодні всі згадані суб’єкти розраховують прогнозні показники сплати за електроенергію з ВДЕ (відновлюваних джерел енергії) за "зеленим" тарифом по різному. В результаті у Укренерго, НКРЕКП та самого "Гарантованого покупця" виходять різні суми, які значно відрізняються одна від одної. Такі розбіжності зумовлені насамперед складністю прогнозування цього показника" - зазначили в Укренерго.

Ковальчук також припустив, що на початку наступного року чинну модель ПСО буде змінено, тому будь-яку суму, яка буде закладена сьогодні в тариф на передачу для цієї компенсації, потрібно буде переглядати протягом 2020 року.

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Як повідомлялося, у Міністерстві енергетики та захисту довкілля очікують, що у 2020 році дефіцит коштів на оплату електроенергії виробникам з ВДЕ може сягнути 13-14 млрд грн.