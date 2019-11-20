Нацкомісія затвердила проєкт тарифів для Укренерго на 2020 рік
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Таким чином , тариф на передачу пропонується підвищити на 13,02% у порівнянні з чинним 116,54 грн за МВт-год., а на диспетчеризацію — на 23,63% у порівнянні з діючим 8,04 грн за МВт-год.
Розрахунки обох тарифів враховують прогнозне зростання обсягів споживання (передачі) електричної енергії у 2020 році на 16,6%.
Основний вплив на збільшення тарифу на передачу спричинило зростання таких витрат:
купівля електроенергії для компенсації технологічних втрат в мережах - на 25%;
оплата праці та соціальні заходи - на 40,8%;
інші операційні витрати (податок на землю та паспортизація об’єктів, виготовлення технічних паспортів та державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, оформлення права користування земельними ділянками тощо) - на 6,4%.
Основний вплив на збільшення тарифу на диспетчеризацію спричинило зростання таких витрат:
послуги Адміністратора комерційного обліку - на 16%;
оплата праці та відрахування на соціальні заходи - на 40,7%;
придбання допоміжних послуг з регулювання частоти та потужності та підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України - на 1000%.