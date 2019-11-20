Нацкомісія затвердила проєкт тарифів для Укренерго на 2020 рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила для подальшого обговорення проєкти тарифів НЕК «Укренерго» на 2020 рік на послуги з передачі електричної енергії на рівні 131,71 грн за МВт-год. та на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління — на рівні 9,94 грн за МВт-год..

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Таким чином , тариф на передачу пропонується підвищити на 13,02% у порівнянні з чинним 116,54 грн за МВт-год., а на диспетчеризацію — на 23,63% у порівнянні з діючим 8,04 грн за МВт-год.

Розрахунки обох тарифів враховують прогнозне зростання обсягів споживання (передачі) електричної енергії у 2020 році на 16,6%.

Основний вплив на збільшення тарифу на передачу спричинило зростання таких витрат:

купівля електроенергії для компенсації технологічних втрат в мережах - на 25%;

оплата праці та соціальні заходи - на 40,8%;

інші операційні витрати (податок на землю та паспортизація об’єктів, виготовлення технічних паспортів та державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, оформлення права користування земельними ділянками тощо) - на 6,4%.

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Основний вплив на збільшення тарифу на диспетчеризацію спричинило зростання таких витрат:

послуги Адміністратора комерційного обліку - на 16%;

оплата праці та відрахування на соціальні заходи - на 40,7%;

придбання допоміжних послуг з регулювання частоти та потужності та підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в ОЕС України - на 1000%.