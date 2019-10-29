Президент звільнив двох та призначив чотирьох нових членів НКРЕКП

Президент звільнив двох та призначив чотирьох нових членів НКРЕКП

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій та Руслана Кайдаша членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідні укази №780/2019 - №783/2019 опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з документами, Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій та Руслана Кайдаша призначено членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до дня призначення членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більш як на три місяці.

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Водночас указами №778/2019 та №779/2019 Президент звільнив Олександра Формагея і Євгена Магльованного з посад членів НКРЕКП.

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