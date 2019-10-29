Президент звільнив двох та призначив чотирьох нових членів НКРЕКП

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій та Руслана Кайдаша членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідні укази №780/2019 - №783/2019 опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з документами, Олексія Магду, Валерія Тарасюка, Ольгу Бабій та Руслана Кайдаша призначено членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до дня призначення членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обраних за результатами відкритого конкурсного відбору, але не більш як на три місяці.

Водночас указами №778/2019 та №779/2019 Президент звільнив Олександра Формагея і Євгена Магльованного з посад членів НКРЕКП.