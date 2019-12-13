Нафтогаз розпочав буріння надглибокої свердловини з компанією Schlumberger

На Шебелинському газоконденсатному родовищі розпочалося буріння надглибокої свердловини за проєктом з компанією Schlumberger.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Вчора почалось буріння свердловини 888 на Шебелинському газоконденсатному родовищі. Проєкт реалізується в рамках контракту на надання комплексних технічних послуг з компанією Schlumberger, що є одним зі світових лідерів у галузі нафтогазових сервісів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що свердловина 888 дасть змогу здійснювати видобуток газу з глибинних горизонтів. Очікується, що її стартовий дебіт становитиме близько 100 тис. кубометрів на добу з подальшим зростанням.

"За умови успішного завершення буріння в червні наступного року, пошуково-розвідувальна свердловина може підтвердити наявність покладів газу, здатних забезпечити приріст балансових запасів до 1,5 млрд куб. м газу", - зауважили в компанії.

Роботи здійснюються силами працівників Бурового управління «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування» за підтримки міжнародного партнера – компанії Schlumberger. Даний проєкт дозволить точно оцінити потенціал резервів на великих глибинах Шебелинського родовища.

За контрактом, компанія Schlumberger надаватиме долотні сервіси, послуги з бурових розчинів, проводитиме геофізичні дослідження, здійснюватиме спуск обсадних колон, цементаж та гідророзрив пласта. Використання комплексу послуг має на меті мінімізувати аварійні ризики та підвищить продуктивність свердловини.

На заході з нагоди початку буріння були присутні голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, директор дивізіону «Технічне забезпечення» Андрій Хоменко, директор дивізіону «Інтегрований газ» Андрій Фаворов, а також міжнародні партери.

Як повідомлялось, за даними Мінекоенерго, за січень-жовтень 2019 року обсяги видобутого в Україні газу скоротились на 100,0 млн кубометрів (або на 0,6%) порівняно з показником минулого року, у тому числі підприємствами НАК «Нафтогаз України» зменшено видобуток газу на 200,0 млн кубометрів (або на 1,6%).