Нафтогаз цьогоріч забезпечив14% загальних доходів держбюджету

НАК "Нафтогаз України за січень-листопад 2019 року сплатив до державного бюджету 96,8 млрд грн.

Про це повідомляє Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"За оперативними даними за одинадцять місяців 2019 року група Нафтогаз сплатила до державного та місцевих бюджетів близько 96,8 млрд грн податків та дивідендів", - йдеться у повідомленні.

Надходження від підприємств групи Нафтогаз склали 14% загальних доходів державного бюджету у січні-листопаді 2019 року.

Як повідомлялося, група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2018 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 137,8 млрд грн.