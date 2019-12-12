Фінляндія та Естонія запустили спільний газопровід

На урочистих церемоніях в Палдіскі та Гельсінкі в середу відкрили естонсько-фінський загальний газопровід Balticconnector.

Газовий маршрут відкрили президент Естонії Керсті Кальюлайд і президент Фінляндії Саулі Нііністьо, пише "Дзеркало Тижня".

"Довжина підводної частини Balticconnector від Палдіскі до фінської Інко становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії та 21 км у Фінляндії. Газ будуть транспортувати між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат", - йдеться в повідомленні.

Після завершення роботи над газовими конекторами між Литвою і Польщею місцевий газовий ринок більше не буде залежати від постачання російського Газпрому.

"Коли ми почали відкривати ринок, ціна на газ становила 40 євро, і ми платили Газпрому приблизно на 10 євро вище рівня цін у Західній Європі. Сьогодні ціна на газ становить близько 15 євро, і ми можемо купити газ за тією ж ціною, що і в Західній Європі. І саме тому ми розробили газовий ринок та інфраструктуру — щоб створити регіональний газовий ринок, відкритий для конкуренції з багатьма гравцями ринку", - пояснив голова правління естонської компанії Elering Таам Веским'яґі.

Загальна вартість проєкту з урахуванням робіт по зміцненню газопроводу між Естонією і Латвією складе близько 300 млн євро, з них понад 200 млн євро в нього вклав ЄС.

Нагадаємо: Польща і Словаччина також планують побудувати газопровід, який дозволить диверсифікувати джерела газу для всього регіону Центральної та Східної Європи.