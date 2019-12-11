Українська ГТС із початку року "прокачала" до Європи 81,5 мільярда кубів газу

За січень-листопад 2019 року Україна транспортувала до європейських країн та Молдови 81,5 млрд кубометрів газу, що на 3% більше аналогічного минулорічного показника.

Про це повідомляє АТ "Укртрансгаз" за результатами роботи ГТС України станом на 1 грудня.

"Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови з початку року становлять 81,5 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 2,3 млрд куб. м, або на 3%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українським споживачам всіх категорій з початку року протранспортовано магістральними газопроводами 22,7 млрд куб. м газу, що на 6% менше аналогічного показника 2018 року.

Як відомо, термін дії контракту на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року. Нині сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з українськими журналістами в Парижі заявив, що після переговорів із главою РФ Володимиром Путіним підписання договору на транзит газу є більш вірогідним і з кращими умовами.

Він нагадав, що питання транзиту газу буде ще обговорюватися тристоронньо — з РФ та ЄС, проте, висловив упевненість, що наразі "у нас більше шансів його підписати за кращими умовами, ніж до цього обговорювали наші представники".

Водночас Президент запевнив, що варіант підписання договору на один рік було знято з обговорення. Зеленський запропонував підписати договір на 10 років, але висловив сумнів, що цього вдасться досягти.