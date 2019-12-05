Росія стала "качати" більше газу через Україну

Добовий транзит природного газу з РФ територією України 4 грудня 2019 року перевищив 307,4 млн кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані про транзит, розміщені на сайті АТ "Укртрансгаз".

"Находження та транзит російського газу за 04.12.2019 - 307 460 тис. кубометрів", - зазначається у таблиці.

За даними компанії, аналогічне добове збільшення обсягів транзиту газу оператор газотранспортної системи України фіксував у липні цього року, після повної зупинки обох ниток газопроводу «Північний потік» на ремонт.

Тоді, з 16 липня, Газпром різко збільшив обсяги прокачування газу через українську ГТС. Станом на 18 липня заявка на транзит російського газу через Україну становила 306,5 млн кубометрів на добу, і в Укртрансгазі заявляли про збільшення обсягів транзиту на 25%.

Як повідомляв Укрінформ, українська газотранспортна система за січень-вересень 2019 року доставила до європейських країн і Молдови 64,3 млрд кубометрів газу. Це на 1% більше аналогічного показника торік.

Контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

Російський монополіст Газпром направив на адресу НАК "Нафтогаз України" пропозицію про продовження чинного контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на 1 рік з урахуванням прогнозного попиту європейських покупців на газ на 2020 рік. У пропозиції Газпрому зазначено, що необхідними умовами продовження чинного контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від усіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі та припинення всіх судових розглядів.

Нафтогаз запропонував Газпрому виплатити борг за рішенням арбітражу в газовому еквіваленті. Ця пропозиція надійшла разом із відповіддю Нафтогазу на пропозицію російської сторони про транзит.

Стокгольмський арбітраж 28 лютого 2018 року виніс рішення за позовом Нафтогазу проти Газпрому, згідно з яким російський газовий монополіст має виплатити українській стороні 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії Газпрому до Нафтогазу за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

На сьогодні сума боргу російського Газпрому перед НАК "Нафтогаз України" згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу зросла до 3 млрд доларів.