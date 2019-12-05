Україна може прийняти газ для часткового погашення боргу Газпрому - Оржель

Українська сторона може погодитися на погашення боргу російського "Газпрому", що виник за рішенням Стокгольмського арбітражу, за рахунок газу.

Про це в ефірі 24 каналу сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми знаходимося у конструктивній позиції. Є 3 млрд, нам треба якось їх компенсувати. Давайте дивитися, які є строки, які є можливі варіанти... Це буде або знижка, або реальні фізичні обсяги. Ми готові розглядати бути-які пропозиції", - сказав Оржель.

Він підтвердив, що Україна може прийняти газ в рахунок боргу російської сторони, але не погодиться на варіант повного обнулення боргу.

"Тут компроміс, який мають знайти сторони. Це досить велика сума, оціночні обсяги імпорту на рівні двох років. В ідеалі нам забрати гроші сьогодні, але у таких великих взаємовідносинах треба шукати компроміс, коли і за скільки ми зможемо забрати", - відзначив Оржель.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 4 грудня, в Амстердамі закінчили слухання у справі про примусове стягнення з Газпрому 3 млрд. дол. США на користь "Нафтогазу".

27 листопада Апеляційний суд округу Свеа (Щвеція) виніс позитивне для "Нафтогазу" рішення по скарзі "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, який наприкінці лютого 2018 року за результатами двох арбітражних спорів між українською і російською компаніями на поставку і транзит газу зобов'язав "Газпром" доплатити НАК $ 2,56 млрд.

Слухання за рішеннями Стокгольмського арбітражу стосуються трьох справ, зокрема скасування зобов'язання НАК за положенням контракту "бери або плати". У грудні 2017 року Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги російського "Газпрому" до "Нафтогазу".

Зараз "Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах і вимагає арешту активів російської компанії в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. В Англії вже заарештовані 51% оператора газопроводу "Північний потік" і контрольний пакет "Газпрому" в операторі "Блакитного потоку" в Нідерландах. Крім того, в Голландії заарештовані боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $ 2,5 млрд.