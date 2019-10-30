Припинення транзиту через Україну призведе до здорожчання газу в Європі на 20% - експерт

Імовірне припинення транзиту українською ГТС створить на ринку Європи дефіцит газу - 1,3 млрд кубометрів на місяць в опалювальний сезон, а необхідність заміщення цих обсягів спричинить подорожчання газу на 20%.

Такий прогноз виклав у Facebook експерт центру Разумкова Максим Білявський.

"Ймовірна ситуація у Європі. При зупинці українського маршруту в опалювальний сезон доведеться шукати нові джерела постачання 7,3 млрд кубометрів природного газу на місяць. Потужність інфраструктури дозволить замістити лише 6 млрд кубометрів. Це нові ринки продажу американського та норвезького газу. Дефіцит газу в Європі призведе до підвищення цін до 20%, в тому числі для американського LNG. Непокритий дефіцит становитиме 1,3 млрд кубометрів на місяць", - написав Білявський.

Особливо гостро дефіцит відчують на ринках Італії, Туреччини та балканських країнах, а зростання цін та дефіцит призведе до збільшення вартості газу на європейських хабах, прогнозує експерт.

Читайте також: Нафтогаз відреагував на дозвіл Данії будувати Nord Stream 2

"Після цього підвищиться ціна електроенергії та вугілля. Споживачі ЄС вимушені будуть додатково заплатити 7 млрд євро протягом першого кварталу 2020 року. Цінова ситуація стабілізується через шість місяців, або раніше при умові відновлення поставок російського газу через український маршрут", - прогнозує Білявський.

Експерт також оцінив можливий розвиток ситуації в Україні.

"Після можливої зупинки транзиту потрібно буде відкрити нові потоки газу для підтримки тиску в системі та реальної диверсифікації імпортних поставок блакитного палива в Україну. Інакше Росія посилить свій вплив на Україну через поставки власного газу на наш внутрішній ринок. Тому головний акцент має бути на співпраці з Польщею, яка має LNG-термінал та в майбутньому підключиться до норвезького газу", - зазначив Білявський.

Він нагадав, що в Україні до 1 січня 2020 року має бути утворений незалежний оператор газотранспортної системи та створені усі передумови для підписання транзитного контракту за європейськими правилами.

"Якщо говорити конкретно про стратегічну позицію, наприклад це може бути створення східноєвропейського газового хабу в Україні. Він стане інструментом впливу на європейський газовий ринок та цінову кон'юнктуру. Сприятимуть цьому вільні потужності українських газосховищ, які стануть резервом американського та норвезького газу в Європі. Це дозволить регулювати ціни на європейському ринку. Таким чином буде створено конкуренцію газовим хабам Німеччини та Австрії, які продають здебільшого російський газ. Також такий хаб стане стимулом для нарощування власного видобутку та формуватиме індекс українського газу", - додав Білявський.

Газотранспортна система (ГТС) України є другою в Європі й однією з найбільших у світі. ГТС "Укртрансгазу" складається з магістральних газопроводів (довжина яких 37,6 тис. км в однонитковому обчисленні), розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій (71 компресорна станція загальною потужністю 5405 МВт). Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд м куб. на рік, на кордонах України з Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою - 178,5 млрд м куб. на рік, у тому числі з країнами ЄС - 142,5 млрд м куб. на рік.