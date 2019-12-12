У Штатах ухвалили оборонний бюджет із санкціями проти

У Штатах ухвалили оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2"

Укрінформ
Палата представників США переважною більшістю голосів ухвалила закон про національний оборонний бюджет у 2020 році, яким передбачено санкції щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як передає власний кореспондент Укрінформу, документ передбачає жорсткі цільові санкції, спрямовані проти компаній, котрі беруть участь у будівництві газопроводу.

Законопроєкт користується двопартійною підтримкою в Конгресі.

"Це дає Володимиру Путіну однозначний двопартійний посил про те, що США не сидітимуть, склавши руки, поки Кремль намагається розширювати свій згубний вплив, — заявила раніше сенатор від демократів Джинн Шейхін. – Проєкт "Північний потік-2" загрожує Україні, енергетичній незалежності Європи та дає Росії можливість тиснути на наших союзників".

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Загалом оборонний бюджет сягає 738 млрд доларів. Закон ще має ухвалити Сенат США. Президент Дональд Трамп уже заявив, що підпише його.

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