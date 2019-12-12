У Штатах ухвалили оборонний бюджет із санкціями проти "Північного потоку-2"

Палата представників США переважною більшістю голосів ухвалила закон про національний оборонний бюджет у 2020 році, яким передбачено санкції щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як передає власний кореспондент Укрінформу, документ передбачає жорсткі цільові санкції, спрямовані проти компаній, котрі беруть участь у будівництві газопроводу.

Законопроєкт користується двопартійною підтримкою в Конгресі.

"Це дає Володимиру Путіну однозначний двопартійний посил про те, що США не сидітимуть, склавши руки, поки Кремль намагається розширювати свій згубний вплив, — заявила раніше сенатор від демократів Джинн Шейхін. – Проєкт "Північний потік-2" загрожує Україні, енергетичній незалежності Європи та дає Росії можливість тиснути на наших союзників".

Загалом оборонний бюджет сягає 738 млрд доларів. Закон ще має ухвалити Сенат США. Президент Дональд Трамп уже заявив, що підпише його.