Санкції не зупинять будівництво газопроводу "Північний потік-2" - Лавров

Будівництво російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" не буде зупинено у зв'язку з введенням санкцій США.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками візиту до Вашингтона, повідомляє ТАСС.

"Що стосується військового бюджету США, то Конгрес, по-моєму, зараз буквально охоплює бажанням зробити все, щоб зруйнувати наші відносини... Але ми звикли до такого роду нападів, знаємо, як реагувати на них, і запевняю, що ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік" не зупиняться", - заявив глава МЗС Росії.

Нагадаємо: напередодні у вівторок в Конгресі США узгодили військовий бюджет на 2020 фінансовий рік (почався 1 жовтня) в розмірі 738 мільярдів доларів, який передбачає санкції щодо "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" для забезпечення енергетичної безпеки Європи.