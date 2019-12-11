Президент підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового”.

Відповідна інформація оприлюднена у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі “Дати та стан проходження” зазначається, що документ 11 грудня повернуто з підписом Президента.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 грудня ухвалила в другому читанні президентський закон “Про внесення змін до закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” щодо лібералізації у сфері виробництва та обігу спирту етилового” (№2300). 10 грудня його підписав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Законом вносяться зміни, які передбачають, зокрема, скасування державної монополії на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року. Також передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії. Закон впроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.

Передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.