Президент підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Президент підписав закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового”.

Відповідна інформація оприлюднена у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі “Дати та стан проходження” зазначається, що документ 11 грудня повернуто з підписом Президента.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 грудня ухвалила в другому читанні президентський закон “Про внесення змін до закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального” щодо лібералізації у сфері виробництва та обігу спирту етилового” (№2300). 10 грудня його підписав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Законом вносяться зміни, які передбачають, зокрема, скасування державної монополії на виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року. Також передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії. Закон впроваджує повну лібералізацію експорту спирту з України.

Передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом міністрів України державні підприємства.

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