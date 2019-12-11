Зеленський підписав зміни до Бюджетного кодексу

Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”.

Про це повідомляється у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі “Дати та стан проходження” зазначається, що 11 грудня закон повернуто з підписом від Президента.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 листопада ухвалила закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (№2144). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 25 листопада.

Законом передбачаються зміни до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів щодо: визначення джерелом доходу державного бюджету плати за сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи у зв’язку із запровадженням з 1 серпня 2019 року ринку електроенергії. Також документом передбачається визначення джерелами фінансування бюджету залишків бюджетних коштів власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду бюджету, які не використані у попередньому бюджетному періоді, з метою їх подальшого використання за цільовим призначенням.

Також закон врегульовує на законодавчому рівні розміщення державного замовлення у приватних закладах вищої освіти (законом «Про вищу освіту» надано право розміщувати державне замовлення у закладах приватної власності) та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (законом «Про освіту» педагогічним та науково-педагогічним працівникам надано право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти та в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб).

Воночас документом врегульовується питання фінансового забезпечення закладів освіти, які не привели у встановлені терміни установчі документи у відповідність до законодавства про освіту.

Також врегульовуються взаємовідносини місцевих бюджетів у зв’язку з передачею недостатнього обсягу коштів районними бюджетами до бюджетів сіл, селищ, міст районного значення на дошкільну освіту та культуру. Документом також визначається обсяг державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників на рівні не більше 1% випуску продукції сільського господарства з огляду на обсяги фактичного освоєння таких коштів з метою спрямування їх на інші програми у сфері агропромислового комплексу. На відповідні цілі у держбюджеті на 2018 рік були передбачені видатки в обсязі 5,3 млрд грн, з яких фактично використано 4,2 млрд грн (79,2% планових призначень).