Зеленський підписав держбюджет-2020

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Відповідна інформація оприлюднена у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження" зазначається, що документ 11 грудня повернуто з підписом Президента.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 листопада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (законопроєкт № 2000). Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 2 грудня.

У держбюджеті на 2020 рік передбачені доходи в сумі 1 093, 67 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 974,7 млрд грн та доходи спеціального фонду – 119,0 млрд грн.

Видатки передбачені в сумі 1 180,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 052, 2 млрд грн та видатки спеціального фонду – 127, 9 млрд грн.

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Обсяг державного боргу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд грн (45,3% прогнозного ВВП). Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується у сумі 282,1 млрд грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу – 120,3 млрд грн, державного внутрішнього боргу – 161,9 млрд грн. На платежі з обслуговування державного боргу на 2020 рік передбачено 141,5 млрд грн.

Мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

У 2020 році пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року — 2027 грн, з 1 липня — 2118 грн, з 1 грудня — 2189 грн. Для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року — 1779 грн, з 1 липня — 1859 грн, з 1 грудня — 1921 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року — 2218 грн, з 1 липня — 2318 грн, з 1 грудня — 2395 грн.

Уряд пропонує встановити витрати на оборону і безпеку в розмірі 5,45% від ВВП, або 245,8 млрд грн, що є найбільшою сумою за часів незалежності України. Бюджет МВС передбачено у розмірі 93 млрд грн. Видатки на освіту враховані в обсязі 136,4 млрд грн. Видатки на медицину у наступному році становитимуть 113, 3 млрд грн. На фінансування культури та інформаційної сфери передбачено 8,66 млрд грн. На розвиток дорожньої інфраструктури в 2020 році закладаються 73,7 млрд грн.

У головному фінансовому документі на 2020 рік передбачені бюджетні програми для підтримки сільгосптоваровиробників – 4 млрд грн та формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів – 0,24 млрд грн.

Доходи від приватизації державного майна закладені на рівні 12 млрд грн.