Ryanair у 2020 році припинить літати з Києва до Німеччини та Швеції

З набранням чинності наприкінці березня 2020 року літнього розкладу польотів, лоукостер Ryanair припинить літати з Києва в аеропорт Скавста (в 100 км від Стокгольма) і в Нюрнберг.

Про це свідчить оновлена інформація у системі бронювання перевізника, пишуть avianews.

Останні внесені в систему рейси по обох напрямках значаться за 27 березня 2020 року.

У пресслужбі Ryanair причиною скорочення авіарейсів назвали закриття баз в Скавсті та Нюрнберзі через затримки з постачанням літаків Boeing 737 MAX. Таким чином флот авіакомпанії у 2020 році складатиметься з 10 літаків у літньому розкладі замість запланованих раніше 20.

Читайте також: Лоукости Ryanair і wizzair оголосили розпродаж квитків

Також Ryanair знизив прогноз кількості перевезених пасажирів на 2021 фінансовий рік, який почнеться 1 квітня 2020 року і триватиме до 31 березня 2021 року, — зі 157 до 156 млн.

"Ми шкодуємо про закриття цих двох баз і незначних скорочення провізних місткостей на інших базах, що повністю пов'язано з подальшими затримками постачання наших Boeing 737 MAX. Ми продовжуємо працювати з Boeing, нашим персоналом, профспілками та аеропортами, щоб мінімізувати скорочення провізних місткостей і числа робочих місць", — заявив головний виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон.

Нагадаємо: у літньому розкладі 2020 року прямі рейси з київського аеропорту Жуляни в Нюрнберг планує виконувати Wizz Air. У лоу-коста до системи бронювання перельоти внесено на вівторки та суботи.

Рейси з аеропорту Бориспіль в основний аеропорт Стокгольм Арланда (розташований в 40 км від міста) внесені в літній розклад МАУ. Авіаперевізник планує обслуговувати цей напрямок щодня.