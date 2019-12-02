Лоукости Ryanair і Wizz Air оголосили розпродаж квитків

Лоукости Ryanair і Wizz Air оголосили про проведення розпродажу авіаквитків у кіберпонеділок, 2 грудня, який охоплює і маршрути з України.

Зокрема, Ryanair під час акції має намір продати 50 000 квитків за ціною від 5 євро на рейси, які будуть виконуватися з грудня 2019 року по березень 2020 року.

Також Wizz Air оголосив про знижку до 30% на авіаквитки на деякі маршрути без обмеження за часом виконання рейсів. Знижка поширюється на ціну квитка за обраним тарифом Basic, Wizz Go і Wizz Plus за винятком адміністративного збору і послуг, які докуповуються окремо.

Розпродажі квитків Ryanair і Wizz Air завершаться о 23:59 2 грудня (00:59 3 грудня за київським часом).