Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках

Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитись від бізнес-класу на рейсах до 5 годин, щоб боротися зі змінами клімату.

Про це пише Forbes.

За словами Вараді, це стане одним із кроків у боротьбі зі змінами клімату.

«Бізнес-клас треба скасувати. Через пасажирів бізнес-класів обсяги викидів вуглекислого газу вдвічі більші в порівнянні з пасажирами економ-класу», — зазначив він.

Як повідомляють у Wizz Air, у травні на одного пасажира компанії припадало 56,5 грамів вуглекислого газу за один кілометр.