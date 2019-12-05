Україна у новому сезоні експортувала понад 25 мільйонів тонн зерна

Україна з початку 2019-2020 маркетингового року експортувала 25,6 млн тонн зернових культур.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"З початку поточного маркетингового року Україна експортувала 25,6 млн тонн зернових культур, зокрема, 13,6 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 10,4 млн тонн, фуражної – понад 3,1 млн тонн), ячменю – 3,4 млн тонн, кукурудзи – понад 8,2 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 19,5 млн тонн зернових. Зокрема, 9,5 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – 5,8 млн тонн та фуражної пшениці понад 3,7 млн тонн), ячменю – майже 3 млн тонн, кукурудзи – 6,6 млн тонн).

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У рамках поточного маркетингового року Україна також експортувала понад 4,5 млн тонн олійних культур, за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано понад 2,7 млн тонн олійних культур.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні цього року зібрано 74,3 млн т зернових і зернобобових культур з площі 15 млн га , і це є рекордні показники врожаю.