Милованов назвав області з найвищим врожаєм зернових

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у 2019 році зафіксована у Черкаській – 70,5 ц/га, Вінницькій – 70,0 ц/га та Хмельницькій – 69,2 ц/га - областях.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

“Статистика дня. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в господарствах в таких областях: Черкаська – 70,5 ц/га, Вінницька – 70,0 ц/га, Хмельницька – 69,2 ц/га, Сумська – 65,2 ц/га, Київська – 63,1 ц/га”, - зазначив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на 29 листопада 2019 року зібрали рекордних 74,3 млн тонн зернових та зернобобових культур. Урожай зібрано з площі 15 млн га, або 98% до прогнозу.

Читайте також: В Україні стартував проєкт кредитування аграрної галузі за участю ЄІБ

У 2019 році, за прогнозами Міністерства аграрної політики України, яке перебуває у стані реорганізації, і Міністерства сільського господарства США очікується зростання в Україні загального обсягу врожаю до 75 млн тонн. Зокрема, прогнозується, що вітчизняне виробництво кукурудзи у 2019 році сягне рекордних 36 млн тонн.